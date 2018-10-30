Бобруйчанин хранил 230 л контрафактного спирта

30 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Бобруйским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области выявлены факты незаконного хранения этилового спирта, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Сергей Соловьев.

Сотрудники финансовой милиции установили, что в одном из гаражей гаражно-строительного кооператива №15 Бобруйска неработающий 43-летний местный житель хранил 230 л этилового спирта российского производства. Контрафактную жидкость он намеревался реализовать на территории города.

Этиловый спирт изъят, а в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушениях.-0-