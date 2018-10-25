Бобруйчанин хранил в гараже 230 л контрафактного спирта

25 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП ГУВД Бобруйска при проведении предупредительно-профилактических мероприятий выявили факт хранения 230 л спирта в гараже по ул. Широкой Бобруйска, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Сорок шесть 5-литровых пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью изъяты и направлены на экспертизу в ГКСЭ по Могилевской области. Проводится проверка. Сотрудниками милиции устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности, которые после проведения проверочных мероприятий будут привлечены к установленной законодательством ответственности.

За указанное правонарушение 43-летнему местному жителю, грозит административная ответственность по ст.12.27. КоАП Республики Беларусь (Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков) в виде штрафа до 100 базовых величин.

Фото УВД Могилевского облисполкома

В Могилевской области с начала 2018 года сотрудниками милиции из незаконного оборота изъято свыше 19,7 т фальсифицированной алкогольной продукции на общую сумму Вr393,3 тыс., из которой 18,1 т спиртосодержащей жидкости- на Br362 тыс. -0-