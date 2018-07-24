24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин обокрал жителя Столинского района и подбросил улики его односельчанке, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

В милицию с заявлением о краже обратился 58-летний житель рабочего поселка Речица. Злоумышленник забрался в дом ночью. Хозяин слышал шорохи в соседней комнате, видел свет от фонарика. Когда он вышел, незваный гость скрылся, прихватив с собой документы, Br90 и банковскую карточку. Мужчина рассказал, что накануне к нему заходила односельчанка. Он предположил, что кражу могла совершить она.

Оперативники отработали эту версию. В доме у подозреваемой на видном месте лежали документы потерпевшего, но она категорически отрицала свою причастность к краже. При этом женщина упомянула, что вечером к ним заходил незнакомец.

В это время в доме потерпевшего завершился осмотр места происшествия, получен отпечаток пальца. Незамедлительно единственную улику направили для проверки в базе данных. Специалисты установили совпадение с 45-летним неработающем жителем Бобруйска. Сотрудники милиции задержали злоумышленника. Подбросив документы сельчанке, он был уверен, что останется вне поля зрения правоохранительных органов.

Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК.-0-