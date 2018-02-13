Бобруйчанин предстанет перед судом за убийство тещи и истязание ее дочерей

13 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего бобруйчанина, обвиняемого в убийстве и совершении ряда умышленных преступлений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

В ходе предварительного следствия установлено, что 28 сентября 2017 мужчина, находясь в гостях у своей тещи 1956 года рождения, на почве личных неприязненных отношений избил женщину, нанеся множество ударов руками, ногами, а также иными предметами, а затем задушил. С целью сокрытия следов преступления он накрыл тело убитой курткой, бросил на нее тлеющий окурок и с места происшествия скрылся. При этом мужчина осознавал, что возгорание дома может повлечь серьезные последствия для соседних жилых домов и хозпостроек.

Он систематически наносил побои и дочерям погибшей, высказывая в их адрес угрозы физической расправой и убийством. Так, мужчина замахивался на одну из женщин - свою гражданскую жену топором. Вторую женщину заставил залезть на дерево и поместить голову в петлю, приготовленную им заранее. Потерпевшая, находясь в стрессовом состоянии, не выдержав жестокого обращения, выполнила все его требования, совершив попытку самоубийства. Смерть женщины не наступила, поскольку веревка оборвалась под весом ее тела.

Бобруйчанину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.154, ст.186, ч.1 ст.145, ч.1 ст.139, ч.1 ст.14 и ч.3 ст.218 УК (истязание, угроза убийством, доведение до самоубийства, убийство и покушение на умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере).

"В рамках уголовного дела проведены десятки судебных экспертиз, собрана доказательcтвенная база. Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, на момент инкриминируемого деяния обвиняемый психическими расстройствами (заболеваниями) не страдал, мог в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими. Мера пресечения, примененная к обвиняемому, остается прежней - заключение под стражу", - сказала Оксана Соленюк.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.-0-

Фото УСК по Могилевской области