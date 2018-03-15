Бобруйчанин в тайнике прицепа незаконно перевозил более 3 тыс. л спирта

15 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Почти 4 тыс. л спиртосодержащей жидкости незаконно перевозил грузовик, задержанный в Кировском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Правоохранители при проведении предупредительно-профилактических мероприятий на автодороге вблизи д. Боровица Кировского района остановили автомашину "Скания" с подозрительным грузом. За рулем находился 61-летний бобруйчанин, водитель индивидуального предпринимателя из Смоленска (Россия), который перевозил в десятилитровых пластиковых емкостях "Спирт Этиловый" производства Московской области.

Общий вес груза составил более 3,9 тыс. л. При этом, сначала было обнаружено только 770 л, которые находились в кабине водителя на спальном месте, а позже еще 3,2 тыс. л в специально оборудованном тайнике за фальшстенкой в головной части прицепа. "Изъятая спиртосодержащая жидкость предназначалась для мелкооптового распространения среди некоторых жителей Бобруйска, ведущих, как правило, асоциальный образ жизни", - уточнил начальник отдела УБЭП УВД облисполкома Андрей Харкевич.

За указанное правонарушение предусмотрена административная ответственность по ст.12.27. КоАП в виде штрафа до 100 базовых величин (одна БВ сейчас составляет Br24,5).

По информации УБЭП УВД, с начала года сотрудники милиции области изъяли из незаконного оборота свыше 5 тыс. л фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции на сумму свыше Вr109,5 тыс.-0-

Фото УБЭП УВД

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