Бобруйчанин заключен под стражу за сбыт гашиша

4 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске задержан местный житель за сбыт наркотиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома Владислав Ковалев.

Бобруйчанин попал в поле зрения правоохранителей как лицо, занимающееся сбытом наркотиков. Его задержали с поличным при продаже очередной партии. При обыске у него дома было обнаружено 31,09 г гашиша. Установлены также лица, которым наркоделец сбывал "товар". "По оперативной информации гашиш был привезен из Российской Федерации. Сейчас мы работаем над тем, чтобы установить всех причастных к наркобизнесу и ликвидировать канал поставки наркотиков в Беларусь", - отметил Владислав Ковалев.

По его словам, это второй факт с начала текущего года изъятия такой крупной партии гашиша.

Бобруйский межрайонный отдел СК в отношении 49-летнего бобруйчанина возбудил уголовное дело по ст. 328 ч. 3 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.-0-