Бобруйчанка под видом работника "электронадзора" обворовывала пенсионеров

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Бобруйска представлялась работником электронадзора и обворовывала пенсионеров. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В середине июня 37-летняя женщина днем позвонила в одну из квартир дома по улице Космонавтов в Минске. Она представилась 88-летнему мужчине, который открыл дверь, работником электронадзора, попросила его предъявить документы по обслуживанию и оплате электроэнергии. Он впустил женщину в квартиру, а пока искал документы, та похитила Br240. После этого она подержала для вида в руках представленные документы и ушла. После того как потерпевший обнаружил пропажу денег, он обратился в милицию.

Действуя по аналогичной схеме, в конце июня женщина проникла в квартиру по улице Короля в Минске, где похитила кошелек 66-летней хозяйки и копилку с деньгами ее дочери. Аналогичные преступления были совершены в Кировском районе Могилевской области.

Уголовное дело в отношении жительницы Бобруйска прокуратурой Московского района Минска направлено в суд. Обвиняемая заключена под стражу. Ранее женщина была четырежды судима, в том числе за преступления против собственности.

В прокуратуре добавили, что совершению преступлений способствовала доверчивость граждан, особенно престарелого возраста. Не удостоверившись в личности и не проверив документы, они пустили к себе постороннего человека, оставили его без присмотра в помещении, хранили деньги и иные ценности на видных местах.-0-