Бобруйчанке грозит до 25 лет тюрьмы за сбыт наркотиков, повлекших смерть человека

3 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Прокуратурой Могилевской области направлено в суд для рассмотрения уголовное дело по обвинению жительницы Бобруйска 1986 года рождения в приобретении, хранении и сбыте метадона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Виктор Зайцев.

Бобруйчанка в течение дня четырежды продала вышеуказанное особо опасное наркотическое средство различным лицам. Последствием одного из фактов сбыта явилась смерть жителя Осипович 1987 года рождения, который специально приехал в Бобруйск за метадоном. Кроме того, женщина предоставляла покупателям наркотического средства помещение для его употребления.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее действия квалифицированы по нескольким частям ст.332 и ст.328 УК. За совершение наиболее тяжкого из вышеуказанных преступлений (ч.5 ст.328 УК) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 25 лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-