Бобруйские следователи устанавливают очевидцев двух ДТП

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйские следователи устанавливают очевидцев двух дорожно-транспортных происшествий, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Первое ДТП произошло 1 августа 2017 года около 18.40. Водитель автомобиля Mazda Premacy, двигаясь вблизи дома 124 по улице Рогачевской в Бобруйске, совершил наезд на велосипедиста 1941 года рождения, двигавшегося вдоль правого края проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован. В январе текущего года судебные эксперты вынесли заключение, что мужчина в результате аварии получил тяжкие телесные повреждения, в связи с чем в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).

Второе ДТП произошло 1 февраля около 11.30. Водитель автомобиля MАN 19372, двигаясь по 258-му километру автодороги Кричев-Бобруйск-Ивацевичи со стороны поселка Глуша Бобруйского района, совершил наезд на велосипедиста 1965 года рождения, двигавшегося вдоль правого края проезжей части в попутном направлении. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По уголовным делам назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и автотехническая, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

В целях установления обстоятельств происшествий следователи обращаются к гражданам, ставшим свидетелями ДТП, и к тем, кто обладает записями видеорегистратора с места аварий, с просьбой позвонить в Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета по телефонам: 80225-46-19-18; +37529-364-53-46 (с 9.00 до 18.00 часов).-0-

Фото УСК по Могилевской области