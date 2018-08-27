Бобруйские ветеринары за взятки предстанут перед судом

27 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. УСК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников лаборатории Бобруйской городской ветеринарной станции, обвиняемых в совершении преступлений против интересов службы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Обвиняемые с января 2017 года по январь 2018 года систематически принимали денежные средства за допуск к реализации на территории рынка в Бобруйске мяса и мясной продукции, не прошедших санитарную экспертизу. Следствие установило более ста фактов получения взяток на сумму около Вr1,8 тыс.

Полученные во время расследования доказательства стали основанием для предъявления задержанным обвинения по ч. 2 ст. 430 и ч. 2 ст. 425 (получение взятки, группой лиц, по предварительному сговору, и бездействие должностного лица) Уголовного кодекса Беларуси.

"При расследовании уголовного дела следователи проводили работу по сбору и закреплению доказательной базы, проведены допросы, обыски, выемки, собирались характеризующие материалы на обвиняемых. На их имущество наложен арест", - рассказала Оксана Соленюк.

Мера пресечения, ранее примененная к обвиняемым, остается прежней - заключение под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-