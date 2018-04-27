Более 1 т свинины сгорело в грузовике под Пинском

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 1 т свинины сгорело в грузовом автомобиле в Пинском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 26 апреля в 5 часов утра. В Пинский ГРОЧС поступило сообщение о возгорании фуры в деревне Заполье. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили горящий открытым пламенем грузовой автомобиль IVECO. Владельцем транспортного средства является 35-летний индивидуальный предприниматель. В грузовике находилось 1200 кг свинины.
В результате возгорания автомобиль и продукция полностью уничтожены. Рассматриваемая версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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