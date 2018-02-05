5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 машин повредили упавшие из-за непогоды деревья в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в МЧС.

По оперативным данным спасателей, вследствие порывов ветра (до 11 м/с) и выпадения снега (выпало 17,4 мм) в Гомельской области зафиксированы случаи падения деревьев, в результате которых повреждены 13 легковых автомобилей. Пострадавших нет. "Работники МЧС и других организаций распиливали и убирали упавшие деревья. В Светлогорском и Ветковском районах Гомельской области подразделения спасателей оказывали помощь в извлечении из снежных заносов двух автобусов - в них находились 40 человек", - проинформировали в МЧС.

По данным ГПО "Белэнерго", с 06.00 4 февраля до 06.00 5 февраля на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 322 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 без электроснабжения оставались 5 населенных пунктов и 68 трансформаторных подстанций в Гомельской и Витебской областях. Ведется мониторинг оперативной обстановки.-0-

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