Более 100 должностных лиц привлечены к ответственности за необеспечение сохранности сельхозтехники

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 100 должностных лиц райсельхозпродов и хозяйств после проверок привлечены к ответственности за необеспечение сохранности техники, проведенных Комитетом госконтроля в конце прошлого года и начале 2018-го, сообщили БЕЛТА в КГК.

Во время мониторингов были выявлены факты ненадлежащего хранения, длительных простоев из-за несвоевременного ремонта, необоснованного разукомплектования машин и агрегатов.

Так, в 61 из 82 обследованных сельскохозяйственных организаций установлены нарушения требований по постановке сельхозтехники на хранение, что отрицательно влияет на ее сохранность, приводит к порче механизмов, дополнительному ремонту. Практически в каждом четвертом хозяйстве отмечался длительный простой техники из-за неисправности. Например, по этой причине в УСП "Совхоз Веретомичи" Свислочского района более трех лет не используются приобретенные в лизинг два пресс-подборщика, в агрофирме "Красная нива" ОАО "Стройтрест №3" Солигорского района более шести месяцев простаивал неисправный погрузчик Амкодор-322. В 17 организациях выявлены случаи разукомплектования тракторов и сельхозмашин. Причем за некоторые из них еще не выплачены лизинговые платежи, не во всех хозяйствах налажен надлежащий учет техники и порядок ее списания.

Информация о результатах мониторингов направлена в местные исполнительные органы для принятия мер по устранению нарушений и обеспечению сохранности сельскохозяйственной техники в организациях АПК.-0-