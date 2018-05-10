10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 кг марихуаны изъяла милиция у минчанина, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители задержали 51-летнего минчанина, который организовал нарколабораторию в Минском районе. "Мужчина использовал контейнер - в нем обнаружено все необходимое для выращивания конопли, а также 17 пакетов с марихуаной общим весом около 103 кг", - проинформировали в ГУВД.

Задержанный мужчина с 2016 года находился в межгосударственном розыске за незаконную предпринимательскую деятельность. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-