10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 кг марихуаны изъяла милиция у минчанина, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители задержали 51-летнего минчанина, который организовал нарколабораторию в Минском районе. "Мужчина использовал контейнер - в нем обнаружено все необходимое для выращивания конопли, а также 17 пакетов с марихуаной общим весом около 103 кг", - проинформировали в ГУВД.
Задержанный мужчина с 2016 года находился в межгосударственном розыске за незаконную предпринимательскую деятельность. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-
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