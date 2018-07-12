Более 100 таблеток с психотропом незаконно перемещал через границу гражданин Польши

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 таблеток с психотропным веществом незаконно перемещал через границу гражданин Польши, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
"При прохождении таможенного контроля водитель легкового автомобиля Mercedes заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Однако в ходе досмотра таможенники обнаружили в багажном отделении транспортного средства более 100 таблеток с указанием на содержащееся в его составе опасное психотропное вещество "трамадол", - пояснили в ГТК.
В ведомстве уточнили, что в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, такие лекарственные препараты разрешены к перемещению через границу только при наличии документов, выданных в соответствии с законодательством государства ввоза или вывоза и подтверждающих обоснованность их использования в медицинских целях.
По факту законности перемещения таблеток через границу ЕАЭС таможней ведутся необходимые проверочные мероприятия.
В ГТК рассказали, что за 6 месяцев текущего года Гродненской региональной таможней изъято более 180 таблеток и ампул, содержащих в своем составе психотропные и наркотические вещества, а также почти 130 товаров медицинского назначения, перемещаемых незаконно через таможенную границу ЕАЭС.
За незаконное перемещение данной категории товаров законодательством предусмотрена административная либо уголовная ответственность.-0-
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