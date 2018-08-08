Более 147 тыс. банок некачественных консервов незаконно захоронил мясокомбинат в Минской области

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 147 тыс. банок некачественных мясных консервов захоронили по указанию должностных лиц крупного мясокомбината в Минской области, предприятию нанесен значительный материальный ущерб. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитет государственного контроля.

В июне 2017 года в Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований поступила информация о захоронении большой партии мясных консервов, пришедших в негодность. Оперативники приступили к поиску места захоронения, установлению обстоятельств преступления и круга причастных к нему должностных лиц мясокомбината. "Был обнаружен схрон испорченной тушенки, зарытой на глубину около 8 м. Оперативникам предстояло выяснить схему действий должностных лиц предприятия, которые намеревались избежать материальной ответственности и скрыть бесхозяйственность", - рассказали в КГК.

На первый взгляд, бухгалтерский учет предприятия был в абсолютном порядке, без каких-либо существенных недостач и списания продукции. Однако оперативники финансовой милиции обнаружили недостачу консервных банок, используемых для производства тушенки. Оттолкнувшись от этого факта, они детально проанализировали порядок производства, учета и движения готовой продукции до конечных потребителей, изучили нюансы возвратов, списания естественной убыли, переработки и другие факты.

"Как оказалось, должностные лица мясокомбината придумали схему, позволяющую на протяжении нескольких лет не отражать недостачу продукции и сырья. Так, перед годовой инвентаризацией оформлялись фиктивные документы о реализации в адрес могилевской коммерческой организации фактически уничтоженной продукции, а в последующем налажено изготовление неучтенной продукции взамен уничтоженной, - проинформировали в КГК. - Работникам финансовой милиции удалось вскрыть весь механизм преступных действий и документально установить уничтожение более 147 тыс. банок мясных консервов. Ущерб от преступных действий оценен в Br297 тыс.".

В отношении должностных лиц мясокомбината прокуратурой Солигорского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-