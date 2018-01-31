31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 165 кг табака для кальяна изъяли гомельские таможенники, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Сотрудники Гомельской таможни изъяли у гражданина Молдовы коммерческую партию табачных изделий при попытке ее незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Тридцатидвухлетний житель села Трифэнешть следовал через пункт таможенного оформления "Новая Рудня" на микроавтобусе Volkswagen. В ходе проведения таможенного контроля в грузовом отсеке автомобиля таможенниками среди товаров для личного пользования обнаружено более 165 кг курительного табака для кальяна, не маркированного в установленном порядке акцизными марками Беларуси.

Табак, расфасованный в 679 пачек и 132 упаковки, общей стоимостью свыше Br10 тыс. изъят.

По факту нарушения таможенного законодательства Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 12.27 КоАП.-0-