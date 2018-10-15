Более 2 кг марихуаны изъяли на даче у минчанина

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 кг марихуаны изъяла милиция у минчанина на даче в Дзержинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Изначально оперативники выяснили, что в п.Радошковичи Молодечненского района действует продавец марихуаны. При проверке сведений вечером 11 октября в поселке задержали четырех молодых людей. "Сначала у кафе милиционеры остановили 23-летнего местного жителя. У него при себе было более 10 г марихуаны. Парень рассказал, что купил ее за $150 для собственного потребления, - проинформировали в УВД. - После этого в поле зрения наркоконтролеров попала квартира на ул.Пролетарской. Оперативники задержали одного из посетителя этой квартиры. Вышедший оттуда 30-летний местный житель имел при себе завернутый в фольгу грамм наркотика".

В квартире у 24-летнего хозяина и его 27-летнего знакомого были найдены свертки с марихуаной - более 2 г у каждого. Кроме этого, сотрудники милиции обнаружили материал для упаковки наркотика, весы, тайник с деньгами - более $2 тыс. были спрятаны в системном блоке компьютера. "Далее оперативная информация привела в один из дачных поселков Дзержинского района. Там в дачном доме 40-летнего минчанина милиционеры обнаружили сохнущие кусты конопли. Был и готовый к потреблению наркотик, хранившийся в стеклянных банках. В общей сложности изъято более 2,2 кг марихуаны. Хозяин дачи задержан", - сказали в УВД.

По информации правоохранителей, дачник изготавливал и продавал наркотик звену распространителей. На это указывает целый ряд выявленных при осмотре фактов, а также собранные оперативные сведения.

Обстоятельства будут установлены в ходе расследования уголовных дел, которые возбуждены следователями Молодечненского и Дзержинского районов.-0-

Фото УВД Миноблисполкома