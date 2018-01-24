Более 200 человек эвакуировали из здания ПолесГУ из-за лжесообщения о минировании

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске из здания Полесского государственного университета эвакуировали 210 человек из-за ложного сообщения о минировании, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть Пинского ГОВД сегодня в 12.42. "Позвонила библиотекарь вуза и рассказала, что на подключенном к сети принтере распечатался лист с текстом о минировании кабинета. Проводилась эвакуация 210 человек. На место выехала оперативная группа, из Барановичей вызвали саперно-пиротехническую группу", - рассказал Сергей Дученко.
В здании университета специалисты работали более четырех часов. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
По данному факту проводится проверка.-0-
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