Более 200 человек эвакуировали из здания ПолесГУ из-за лжесообщения о минировании

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске из здания Полесского государственного университета эвакуировали 210 человек из-за ложного сообщения о минировании, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть Пинского ГОВД сегодня в 12.42. "Позвонила библиотекарь вуза и рассказала, что на подключенном к сети принтере распечатался лист с текстом о минировании кабинета. Проводилась эвакуация 210 человек. На место выехала оперативная группа, из Барановичей вызвали саперно-пиротехническую группу", - рассказал Сергей Дученко.

В здании университета специалисты работали более четырех часов. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

По данному факту проводится проверка.-0-