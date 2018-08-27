27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 200 л контрафактного спирта обнаружили у двух жителей Лидского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники милиции пресекли незаконный бизнес жительницы Лидского района 1975 года рождения и ее 63-летнего отчима. Граждане мелкими партиями развозили по району доставленный из России этиловый спирт.
"Сотрудники ОБЭП и ОГАИ Лидского РОВД на трассе Минск-Гродно остановили "Шевроле", которым управляла лидчанка. В багажнике легковушки было обнаружено 160 л спирта. Ее отчим пояснил, что вся жидкость предназначена исключительно для него. Мужчина настаивал, что использует спирт для дезинфекции. На деле же вся жидкость реализовывалась для дальнейшего употребления жителям Лидского района", - рассказали в пресс-службе УВД.
Еще 60 л спирта было найдено в доме матери мужчины. В отношении горе-бизнесменов составлены протоколы.-0-
Фото УВД Гродненского облисполкома
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