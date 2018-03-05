5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 патронов изъяли у жителя Копыля, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сотрудники милиции при проверке дома 31-летнего жителя Копыля обнаружили свыше 200 винтовочных патронов калибра 5,6х16R. Мужчина рассказал оперативникам, что боеприпасы собирал и хранил у себя дома еще со времен обучения в спортивном учебном заведении - около 10 лет назад. "Предположительно, он использовал не все патроны, которые выдавались ему на тренировках. Как пояснил фигурант, он собирал боеприпасы без какой-то особой цели. Потом нелегальную коллекцию сложил в пластиковую упаковку, спрятал ее и забыл", - рассказали в УВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК Беларуси. Проводится расследование.-0-