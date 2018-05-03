Около 300 снарядов времен ВОВ обнаружили в Минске

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внутренних войск МВД.
"Сегодня в Минске по адресу ул. Вирская, 44 недалеко от здания Департамента исполнения наказаний МВД при проведении строительных работ были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие взрывотехнического центра внутренних войск на поверхность земли извлекли 275 немецких артиллерийских снарядов калибром 88 мм", - проинформировали в пресс-службе.
Боеприпасы будут вывезены и уничтожены.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4265 BYN
|2.42 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.0233 BYN
|2.02 BYN
|2.0235 BYN
|RUB
|3.1889 BYN
|3.181 BYN
|3.2 BYN