Около 300 снарядов времен ВОВ обнаружили в Минске

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внутренних войск МВД.

"Сегодня в Минске по адресу ул. Вирская, 44 недалеко от здания Департамента исполнения наказаний МВД при проведении строительных работ были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие взрывотехнического центра внутренних войск на поверхность земли извлекли 275 немецких артиллерийских снарядов калибром 88 мм", - проинформировали в пресс-службе.

Боеприпасы будут вывезены и уничтожены.-0-