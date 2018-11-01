Более 21 т моторных масел с заниженной стоимостью пытались ввезти в ЕАЭС

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза более 21 т моторных масел, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"В результате проведенных сотрудниками Оперативной таможни специальных и контрольных мероприятий пресечена попытка ввоза на таможенную территорию ЕАЭС более 7 тыс. единиц канистр моторных масел и присадок", - проинформировали в ГТК. Общая масса товара составила более 21 т.

По информации Государственного таможенного комитета, грузовой автомобиль DAF следовал из Литвы через пункт пропуска "Бенякони". При таможенном декларировании водитель предоставил документы, в которых были недостоверные сведения о стоимости товаров. Проверка, во время которой были запрошены оригинальные документы на данный товар у немецкой фирмы-отправителя, показала, что заявленная стоимость занижена более чем в три раза.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 и ч.3 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Данной статьей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-