Более 230 человек эвакуировали с ж/д вокзала в Гомеле из-за сообщения о минировании

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 230 человек эвакуировали с железнодорожного вокзала в Гомеле из-за сообщения о минировании, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
"Сегодня, в 7.41 на спецлинию 102 поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что железнодорожный вокзал на станции Гомель заминирован. В результате оперативно принятых мер сотрудниками милиции из зданий двух железнодорожных вокзалов эвакуировано 234 человека. Нарядами Гомельского ОВД на транспорте обследована вся территория. Взрывных устройств обнаружено не было", - рассказали в УВД.
В ходе розыскных мероприятий установлено, что сообщение о минировании поступило от неработающего гомельчанина 1979 года рождения.
В настоящее время правоохранительные органы разбираются в ситуации, выясняют все обстоятельства произошедшего.-0-
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