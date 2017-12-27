27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 млн единиц незаконной пиротехники изъято в Беларуси. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

"С приближением Нового года увеличивается спрос граждан на пиротехнику. Зачастую пиротехнические изделия не отвечают требованиям безопасности и реализуются с нарушениями законодательства. По состоянию на 26 декабря выявлено более 360 фактов незаконного оборота пиротехники, составлено свыше 200 административных протоколов и изъято более 3 млн единиц пиротехники", - рассказал Дмитрий Курьян.

Как отметил представитель МВД, во время охраны правопорядка при новогодних празднованиях особое внимание будет уделено проведению фейерверков, для чего налажено тесное взаимодействие с представителями МЧС и Минздрава.-0-