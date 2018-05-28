Более 30 детей погибли в Беларуси в январе-апреле из-за недосмотра взрослых

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-апреле этого года 32 ребенка умерли от внешних причин, и ответственность за это лежит на взрослых. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Валентина Волчок, передает корреспондент БЕЛТА.

День защиты детей - еще один повод напомнить взрослым о необходимости обеспечить безопасные условия для детей. "По предварительным итогам, за четыре месяца в Беларуси умерли 162 ребенка, из них 32 - от внешних причин", - сказала Валентина Волчок.

Она привела пример гибели ребенка в возрасте 1 года и 9 месяцев в Гродненской области. Малыш утонул в емкости с водой во дворе. Похожий случай был в Витебской области: ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев утонул в пруду рядом с домом. И еще несколько фактов утопления, том числе в реке. "Ни в одной стране матери не предоставлено возможности целых три года смотреть своего ребенка. Так давайте обеспечим их безопасность", - призвала Валентина Волчок.

Вопиющий случай произошел в Бобруйске, когда сгорели двое детей, которые остались одни дома. За минувшие выходные еще два ребенка погибли в Брестской области от внешних причин (ДТП и падение с высоты). Не удалось помочь мальчику, получившему термические ожоги 13 мая. "Это одна из частых травм у детей в возрасте года-полтора. Родители садятся пить чай, берут кружку, а ребенок повторяет эти движения и опрокидывает на себя чашку с кипятком", - добавила представитель Минздрава.

Вместе с тем общие цифры по стране свидетельствуют о том, что детская смертность снижается.

"Младенческая смертность в Беларуси одна из самых низких не только в регионе стран СНГ, но и в Европе и Америке. Мы занимаем третью позицию, и два года подряд этот уровень составляет 3,2 промилле, то есть на тысячу рожденных детей умирают в среднем 3 младенца. В той же Америке - примерно 6-7 младенцев. Что касается детской смертности - от 0 до 17 лет - то она ежегодно снижается. Если по итогам 2016 года она была 39,1 на 100 тыс. населения, то по итогам 2017 года - 34,3. Движение заметное. По итогам текущих месяцев снижение продолжается", - заключила Валентина Волчок.-0-