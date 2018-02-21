Более 300 л алкоголя изъяли из незаконного оборота в Несвижском районе

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 л алкоголя изъяли правоохранители из незаконного оборота в Несвижском районе, сообщили БЕЛТА в управлении внутренних дел Минского облисполкома.

Сотрудники Несвижского РОВД изъяли из незаконного оборота партию спиртных напитков общей стоимостью более Br1,5 тыс. Алкоголь без необходимых маркировок был обнаружен недалеко от деревни Качановичи Несвижского района.

Экипаж ГАИ Несвижского РОВД, проезжая по одному из участков автодороги Несвиж-Тимковичи, обратил внимание на автомобили, стоявшие на обочине багажник к багажнику с открытыми крышками. Сотрудники приняли решение осмотреть транспортные средства и обнаружили немаркированный алкоголь. Его неработающий минчанин привез в бутылках и пластиковых канистрах с территории России и передавал 34-летнему жителю Копыльского района. Спиртное планировалось реализовывать нелегальным образом.

По данному факту проводится проверка. -0-