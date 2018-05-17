Более 35 уголовных дел возбуждено с начала года в Брестской области за преступления в АПК

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в текущем году возбуждено более 35 уголовных дел за преступления в сфере агропромышленного комплекса, сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.

Большинство уголовных дел возбуждается за совершение хищений - горюче-смазочных материалов, кормов, продукции предприятий, узлов и агрегатов к сельхозтехнике, инструмента. Также распространены случаи фальсификации учетных документов, в частности, чтобы скрыть падеж скота, низкие показатели в работе. Выявляются факты хищения должностными лицами имущества хозяйств путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения и растраты вверенных товарно-материальных ценностей.

Так, в марте возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК в отношении группы лиц, которые похитили у ОАО 13 аккумуляторов и 34 л дизельного топлива. В ходе следствия установлено, что в момент совершения кражи сторож не проводила обход мехдвора, она уволена. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

В отношении директора одного из хозяйств Брестской области прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК. Установлено, что с 2013 по 2017 год он совершал на служебном автомобиле поездки, не связанные с рабочими вопросами. При этом мужчина вносил в путевые листы ложные сведения или давал подобные указания подчиненному водителю. В результате незаконно допущены пробег автомобилей, расходование и списание топлива в крупном размере.

"Как показывает практика, совершению преступлений в сфере АПК способствуют ненадлежащие учет товарно-материальных ценностей и контроль за их сохранностью, свободный доступ на территорию хозяйств посторонних лиц. При выявлении нарушений руководителям предприятий вносятся соответствующие представления с постановкой вопроса об ответственности виновных лиц", - отметили в прокуратуре.-0-