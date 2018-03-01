Более 4 кг марихуаны изъяли у жителя Логойского района

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Логойского района обвиняется в незаконном обороте наркотиков, у него изъято 4,5 кг марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. Сотрудники милиции при расследовании уголовных дел, возбужденных по факту хранения наркопотребителями марихуаны, задержали причастного к распространению указанного наркотика. Им оказался 34-летний житель Логойского района. "При осмотре подсобного помещения на приусадебном участке родственника задержанного было обнаружено и изъято порядка 4,5 кг высушенного измельченного вещества растительного происхождения. По заключению экспертов управления Госкомитета судебных экспертиз, это готовая к употреблению марихуана", - проинформировала Татьяна Белоног.

Обвиняемый на допросе рассказал, что выращивал коноплю и высушивал ее на участке в Логойском районе для продажи. Его действия квалифицированы следствием по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств). Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.-0-