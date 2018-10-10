Более 40 т металлолома задержали в Гомельской области за два дня

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 40 т лома черных металлов задержали сотрудники ГАИ в Гомельской области за два дня, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор ОАиП УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Несколько авто, перевозивших крупные партии металлолома без сопроводительных документов, были остановлены в разных районах области.

Так, сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ("Молния") областной ГАИ 8 октября примерно в 02.40 на автодороге Гомель-Ветка остановили МАЗ. Он вез около 10 т лома черного металла. Для дальнейшего разбирательства авто вместе с грузом доставили в Ветковский РОВД. Двумя часами позже на автодороге Р38 в Чечерском районе был остановлен ЗИЛ, в котором перевозили около 3 т металлолома.

Еще одна крупная партия задержана днем 9 октября в Гомеле. Сотрудники "Молнии" совместно с ОБЭП Железнодорожного района Гомеля остановили МАЗ, в котором 45-летний житель Гомельского района перевозил 12 т лома чермета.

В этот же день караван из трех авто был остановлен вблизи пропускного пункта Селище в Добрушском районе. Первым шел МАЗ, в кузове которого обнаружена примерно 1 т лома черного металла. Во втором МАЗе везли около 9 т. Завершал караван "Мерседес-Бенц", транспортировавший 7 т лома чермета. Авто и груз доставлены в Советский РОВД Гомеля.

Также в Ветковском районе задержан легковой универсал "Дэу Такума", в салоне и багажнике которого было около 350 кг лома черного металла.

Как рассказала Анна Ковалева, по всем фактам незаконной перевозки металлолома проводятся проверки.-0-