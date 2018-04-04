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Более 4,3 кг насвая изъяли у жителя Витебска

Происшествия 04.04.2018 | 10:47
Фото УВД Витебского облисполкома
Фото УВД Витебского облисполкома
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4 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Более 4,3 кг насвая изъяли у 25-летнего жителя Витебска, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Насвай был изъят вечером 25 марта. Во время проведения специальной программы "Допинг" милиционеры на перроне железнодорожного вокзала в Витебске задержали жителя областного центра 1993 года рождения. У мужчины обнаружено и изъято 4309 г некурительного табачного изделия. Составлен административный протокол по ч.2 ст. 16.10 КоАП.

Сотрудники по наркоконтролю Октябрьского РОВД и милиционеры патрульно-постовой службы 2 апреля обнаружили и изъяли таблетки, содержащие психотропные вещества. Их хранил в своей квартире неработающий витебчанин 1988 года рождения. Найдено и изъято 25 таблеток с трамадолом и 37 таблеток с диазепамом.

В отношении мужчины городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 УК. -0-

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Витебск, МВД, наркотики
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