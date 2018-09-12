Переклеивал этикетки и занижал градус – более 430 л нелегального пива изъято у ИП в Минске

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Минска изъяли у предпринимателя 436 л нелегального пива, сообщила БЕЛТА официальный представитель Центрального РУВД столицы Елена Свиридова.

Правоохранители получили данные, что один из минских ИП продает алкоголь, не маркированный акцизными марками. "При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома совместно с оперативниками ОБЭП Центрального РУВД на складе в деревне Богатырево Минской области обнаружили и изъяли 436 л пива, хранящегося без соответствующих документов. Стоимость изъятого превышает Br4 тыс.", - рассказала Елена Свиридова.

Официальный представитель Центрального РУВД пояснила, что ИП переклеивал этикетку производителя на свою: на ней было указано меньшее содержание этилового спирта. Белорусский государственный институт метрологии провел исследование, показавшее, что удельное содержание спирта в изъятом пиве превышает 7%. У предпринимателя не было лицензии на реализацию такой продукции. На него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.23 (Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий) КоАП. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин (сейчас 1 БВ составляет Br24,5), а для индивидуального предпринимателя или юридического лица - от 450 до 500 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.-0-