2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 марок с психотропами изъяли у двух минчан, сообщили БЕЛТА в МВД.

В Минске утром 1 февраля правоохранители по месту жительства задержали двух минчан. У них в тайниках и дома было обнаружено и изъято 58 марок, которые содержат психотропные вещества, а также 20 г гашиша. Оба задержанных 2000 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-