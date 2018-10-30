Более 60 детей эвакуировали из сада в Гродненском районе из-за короткого замыкания

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 60 детей эвакуировали сегодня из сада в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Около половины десятого утра произошла сработка системы передачи извещения о ЧС "Молния". Диспетчер незамедлительно направил пожарные расчеты в ясли-сад агрогородка Гожа Гродненского района.

"Услышав звуковой сигнал, работники учреждения не растерялись и эвакуировали 61 ребенка в возрасте от 2 до 6 лет", - отметили в Гродненском областном управлении МЧС. Здание также покинули 20 человек персонала.

После того, как спасатели и бригада районных электросетей убедились в безопасности, воспитанники и педагоги вернулись в здание. Предполагаемая причина происшествия - короткое замыкание без последующего горения электрического бойлера для нагрева воды в прачечной.-0-