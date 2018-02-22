22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 марок с психотропами изъяли у двух мужчин под Минском, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
Милиция 21 февраля в агрогородке Ждановичи Минского района задержала минчанина и жителя д. Копище. У них в автомашине "Пежо" было обнаружено 65 марок, содержащих психотропные вещества. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-
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