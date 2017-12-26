26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 л нелегального спирта изъяли у жителя Молодечно, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Задержали мужчину оперативники ОБЭП и наркоконтроля Молодечненского РОВД. В багажнике остановленного грузо-пассажирского микроавтобуса сотрудники милиции обнаружили четыре пятилитровые канистры со спиртом. Молодой человек сознался в противоправной деятельности, добавив, что еще 150 л спирта хранит в арендуемом гараже. По его словам, он только недавно вернулся из России, где купил спирт, и еще ничего не успел реализовать.

Правоохранители предложили мужчине еще раз осмотреть микроавтобус. "Под сидениями пассажирской части обнаружился тайник, где было еще более 80 пятилитровых емкостей со спиртом. В общей сложности у "спиртовоза" изъяли 605 л спирта, кроме этого в гараже было обнаружено 40 л самогона и 100 л крашеного дизельного топлива, был наложен арест и на микроавтобус. Сейчас проводится дальнейшая проверка, выясняется, сколько раз мужчина ездил за спиртом в Россию, а также кому отдавал привезенный алкоголь на реализацию", - рассказали в УВД.-0-