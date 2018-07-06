Более 70 нелегалов задержаны у границы с Литвой и Польшей с начала недели

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. C начала недели белорусские пограничники на литовском и польском направлениях задержали 72 нарушителей государственной границы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомтиете.

Среди иностранцев граждане Нигерии, Пакистана, Алжира, Бангладеш, Марокко, Сенегала, Кубы, Ганы, Туниса, Вьетнама, Афганистана и Египта. "С собой в дорогу нелегальные мигранты собирали "стандартные" наборы: личные вещи, продукты, немного денег и мобильные телефоны. У некоторых встречались англо-русские словари", - отметили в Госпогранкомитете.

В ночь на 6 июля пограничники в Островецком районе вблизи д.Буйки в непосредственной близости от границы задержали 15 граждан Вьетнама. "Иностранцы прибыли из России. Далее транзитом через Беларусь собирались незаконно попасть в Литву, - рассказали в Госпогранкомитете. - Также 5 июля, благодаря совместным оперативным действиям белорусских и литовских пограничников, был пресечен канал нелегальной миграции. Более 20 граждан Ирака следовали транзитом через Беларусь в одну из стран ЕС. По данному факту проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, возможно причастных к данной противоправной деятельности".

По всем фактам правонарушений начаты процессуальные действия. Нарушители законодательства задержаны для дальнейшего разбирательства. Им грозит депортация и запрет въезда на территорию Беларуси сроком на пять лет.-0-