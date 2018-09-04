Более 900 кг конопли уничтожено в Бобруйском и Кличевском районах

4 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Более 900 кг дикорастущей конопли уничтожено в Бобруйском и Кличевском районах во время специальной программы "Мак", сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Первоначально на пустыре вблизи деревни Бацевичи в Кличевском районе сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми и отдела уголовного розыска УВД Бобруйского горисполкома обнаружили и уничтожили 700 кг дикорастущей конопли. В этот же день сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома на поле вблизи деревни Лысая Горка Бобруйского района уничтожили еще 208 кг наркозелья.

Мероприятия программы "Мак" на территории Могилевской области продолжатся до 15 сентября.-0-