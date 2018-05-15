Более 940 коррупционных преступлений выявлено в Беларуси с начала года - СК

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 940 коррупционных преступлений выявлено в Беларуси с начала года. Об этом в прямом эфире программы "Причины и следствие" на "Альфа Радио" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

"За 2018 год выявлено 941 коррупционное преступление. Основная масса уголовных дел возбуждена по материалам милиции. Самое часто преступление - получение взятки (ст.430 УК). Таких дел 437", - проинформировала Юлия Гончарова.

Она также рассказала о проведенном СК исследовании личностей коррупционеров. "Согласно исследованию, подозреваемые и обвиняемые по коррупционным делам, которые расследовались Следственным комитетом, - это, как правило, высокообразованные и интеллектуально развитые люди. Также оказалось, что среди них достаточно высокое количество женщин - около 40,5%. При этом в сфере образования и медицины более 70% коррупционных преступлений совершается именно женщинами. В большинстве своем преступницы не замужем или разведены - 64,7%. А среди мужчин-коррупционеров наоборот преобладают женатые - доля разведенных или холостых составляет всего 12,1%", - поделилась статистикой Юлия Гончарова.-0-