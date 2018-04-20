Более Br150 тыс. взыскано с генподрядчика за срыв своевременной сдачи цеха ОАО "Мостовдрев"

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более Br150 тыс. взыскано с генподрядчика за срыв своевременной сдачи цеха в ОАО "Мостовдрев". Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура выступила в защиту интересов ОАО "Мостовдрев". На предприятии реализовывался инвестиционный проект "Реконструкция цеха ДСП с установкой оборудования для производства древесноволокнистых плит". В связи с неустойчивым финансовым положением производитель привлек кредитные ресурсы банков.

Ввести объект в эксплуатацию предполагалось в феврале 2015 года. Однако в день запланированного ввода в воздухе рабочей зоны цеха было установлено существенное превышение допустимых норм формальдегида. Кроме того, ненадлежаще работала приточно-вытяжная вентиляция.

"Как показали экспертизы, нормальное функционирование системы вентиляции было невозможно из-за многочисленных нарушений, допущенных генеральным подрядчиком при проектировании и монтаже вентиляционных установок. Это повлекло срыв своевременной сдачи объекта в эксплуатацию", - отметили в прокуратуре. Для устранения выявленных дефектов потребовалась закупить дополнительное оборудование, установить, настроить его и провести испытания. Общая сумма затрат по доработке составила более Br152 тыс.

В досудебном порядке генподрядчик отказался возмещать причиненные убытки. Прокуратура Гродненской области подала иск. Экономический суд Гродненской области удовлетворил предъявленное исковое заявление в полном объеме. Принятое по делу решение апелляционная инстанция оставила без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения.-0-