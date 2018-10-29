Более Br9,4 тыс. штрафа заплатит мужчина за контрабанду сигарет в Вороновском районе

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Вороновского района Гродненской области вынесен приговор 35-летнему гражданину Беларуси, который дважды был задержан за незаконное перемещение сигарет через границу. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Первый случай произошел в сентябре прошлого года. Мужчину задержали пограничники при попытке провоза 2 тыс. пачек сигарет в Литву по озеру Кужи. За это правонарушение он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 базовых величин (сейчас 1БВ составляет Br24,5). Спустя 7 месяцев в том же месте его опять задержали. На этот раз его задачей было предоставление информации контрабандистам об обнаружении пограничных нарядов.

"В результате мужчина привлечен к уголовной ответственности. Ему необходимо выплатить штраф в размере 385 базовых величин - более Br9,4 тыс. Кроме этого, до исполнения наказания на имущество гражданина наложен арест", - отметили в Госпогранкомитете.-0-