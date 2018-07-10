10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше 3,5 часа в лесу возле Верхнедвинска искали двоих подростков, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пропавших детях 2002 и 2004 года рождения спасателям поступило 9 июля в 13.10. В поисковой операции принимали участие сотрудники МВД и МЧС.
В 16.50 подростков нашли. По данным МЧС, в медицинской помощи они не нуждались.-0-
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