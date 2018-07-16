16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большегруз и бетономешалка столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 13.20. "Водитель МАЗа при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу бетономешалке "Скания", которая ехала по ул.Ваупшасова со стороны ул.Солтыса в направлении ул.Карвата. В результате ДТП водитель МАЗа госпитализирован с травмами различной степени тяжести", - рассказали в ГАИ.-0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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