Большегруз оборвал линию электропередачи по пр.Дзержинского в Минске

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большегруз в Минске оборвал линию электропередачи, ведутся ремонтные работы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 17.20 по пр. Дзержинского на пересечении с пр. Любимова. "Большегруз высотой более 5 м двигался в направлении МКАД. На перекрестке он зацепил и оборвал линию электропередачи, после чего скрылся с места происшествия. Был задержан очевидцем уже на МКАД", - сказали в ГАИ.

Инспекторы вызвали сотрудников "Мингорсвета", которые приступили к ремонтным работам. Предварительно, на них потребуется около 1,5 часа.

Движение на данном участке затруднено, инспекторы ГАИ регулируют его вручную. Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.-0-