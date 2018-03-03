Браконьер из Березовского района выловил более 170 щук

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Березовского района подозревается в незаконной добыче рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По данным следствия, неработающий 38-летний мужчина днем 2 марта рыбачил на одном из водоемов на территории Березовского района. За два часа он выловил 173 щуки и 10 особей плотвы. Своими действиями мужчина причинил природе ущерб на сумму более Br38 тыс.
Березовским райотделом Следственного комитета в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы). Подозреваемый задержан. Назначена трасологическая экспертиза, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия.
На территории Брестской области с 1 марта по 15 апреля действует запрет на лов щуки.-0-
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