8 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Браконьер из Докшиц наловил рыбы на Br10,8 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Житель Докшиц вечером 3 мая поставил на озере Бегомльское около 400 м сетей. Ночной улов порадовал: 45 особей плотвы, 1 окунь, 7 карасей золотых, 10 карасей серебряных, 1 линь и 17 лещей. Однако с собранной добычей, стоимость которой оценивается в Br10,8 тыс., его задержали работники Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.
За незаконную добычу рыбы в особо крупном размере в отношении 42-летнего мужчины следователями Докшицкого районного отдела Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 УК Беларуси.
Светлана Сахарова напомнила всем любителям рыбалки о действующем запрете на рыболовство с использованием сетей. "Согласно примечанию к ст. 281 Уголовного кодекса крупным размером ущерба по незаконной добыче рыбы признается размер ущерба на сумму в 100 и более раз превышающую размер базовой величины, особо крупным - в 250 и более раз", - добавила представитель СК.-0-
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