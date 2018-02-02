Браконьеры застрелили оленя-сеголетка в Ивацевичском районе

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Браконьеры застрелили оленя-сеголетка на территории Телеханского лесхоза в Ивацевичском районе, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Штык.

Информация о возможном факте незаконной охоты вблизи д. Бобровичи инспекторам поступила 31 января около 16.30 от жителей г.п. Телеханы. Данные охотугодья относятся к лесоохотничьему хозяйству "Выгоновское" и переданы в безвозмездное пользование национальному парку "Беловежская пуща". Согласно полученной информации, законная добыча оленя там в последние дни не проводилась.

При выезде на место происшествия сотрудники Березовской межрайиснпекции обнаружили в 13 квартале Вульковского лесничества свежедобытую тушу самки оленя-сеголетка с огнестрельным ранением. По заключению специалиста ветеринарной службы, смерть животного наступила несколько часов назад.

Размер вреда, причиненного окружающей среде, составил Br7,3 тыс. (300 базовых величин).

По факту незаконной охоты Ивацевичский РОСК возбудил уголовное дело по ч.4 ст.282 УК. Проводится расследование.-0-