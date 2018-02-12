Братья-призывники из Столинского района предоставили в военкомат липовые справки об учебе в вузе

12 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе уголовное дело возбуждено в отношении двух братьев за уклонение от службы в армии, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Отсрочку от срочной службы молодые люди получили обманным путем. Для этого они поехали в Россию, где приобрели липовые справки об обучении на дневной форме в одном из московских вузов. Документы братья предоставили в военкомат и получили отсрочку от армии до 31 июля 2021 года. При этом специалисты отправили в университет запрос на потенциальных призывников. Оказалось, что жители Столинского района не являются студентами.

Столинским районным отделом Следственного комитета в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.435 УК (уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу). Предприимчивым братьям грозит наказание в виде пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.-0-