Брестчанин оборудовал в гараже лабораторию для выращивания конопли

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста приспособил гараж для выращивания конопли, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Московского РОВД Бреста в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали неработающего местного жителя 1971 года рождения. В своем гараже мужчина оборудовал помещение, в котором выращивал коноплю. Для ускорения роста растений использовались специальные фитолампы, удобрения, вентиляция. Установлено, что брестчанин выращивал коноплю для последующего сбыта на территории областного центра.

Оборудование, растения, а также высушенное вещество изъяты для проведения экспертизы. В отношении владельца гаража и его покупателей возбуждены уголовные дела, связанные со сбытом и хранением наркотиков. Главный фигурант арестован.-0-