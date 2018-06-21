Брестчанин обвиняется в серии краж из гаражей и хозпостроек

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 48-летний мужчина обвиняется в совершении более 30 краж, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

С февраля 2016 года по март 2018-го на территории области произошел ряд краж из гаражей, хозяйственных построек, дачных домиков, большинство которых размещалось в Бресте. Злоумышленник проникал внутрь, взломав запорные устройства. Во время оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения сотрудников уголовного розыска попал 48-летний брестчанин. При осмотре его автомобиля в багажнике были найдены орудия, которые могли использоваться при совершении краж (арматурные металлические ножницы, ломы-гвоздодеры и иные инструменты).

Для установления соответствия следов, оставленных на местах взломов и обнаруженных предметах, было назначено 32 трасологические экспертизы. Исследования подтвердили причастность мужчины к этим преступлениям. В настоящее время ему вменено 36 эпизодов краж. Общая сумма ущерба устанавливается.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч.2, ч.3 ст.205 УК (кража). К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, часть похищенного изъята.-0-